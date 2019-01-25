Козак о дифференциации энерготарифов: вопрос закрыт

Вопрос дифференциации тарифов на электроэнергию для населения в России закрыт, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Как передает РИА Новости, он пояснил это тем, что в 2019 году на россиян и так легла достаточно высокая дополнительная финансовая нагрузка – в виде увеличения НДС, повлекшего за собой рост цен в стране на товары и услуги.

Козак подчеркнул, что на тариф оказывает давление зарезервированная электросетевая мощность, которая не используется.

Газета "Коммерсант" сообщила 22 января со ссылкой на источники о том, что министерство экономического развития предлагает дифференциацию тарифов. Предполагалось, что при потреблении до 300 кВт в час в месяц электроэнергия будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт в час — по повышенному, а более 500 кВт в час — по "экономически обоснованному".

Отмечалось, что потребление планировалось фиксировать на лицевой счет, а не на человека. В то же время министерство хотело с 2020 до 2033 года плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения.