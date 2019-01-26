Аномальные холода и снегопады обрушились на Тунис: есть жертвы

В Тунисе два человека погибли из-за большого количества выпавшего снега и аномально холодной погоды. Такие данные сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на министерство внутренних дел страны.

Как уточняется, один мужчина погиб, проведя ночь на морозе. И одна женщина умерла из-за того, что растаявшая вода унесла ее машину.

Из-за огромного количества снега парализовано автомобильное движение во многих районах страны. По данным национальной гвардии Туниса, перекрыто движение в пяти провинциях на 32 трассах.

Губернатор провинции Джендуба рассказал СМИ, что в городе Айн Драхам (провинция Джендуба, северо-запад Туниса) выпало более 40 сантиметров снега.

Непогода оставила многих жителей без водоснабжения и электричества, передает РИА Новости.

В результате удара стихии 36 человек были госпитализированы, 117 человек удалось спасти из машин, заблокированных на дорогах.