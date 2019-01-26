Татьянин день перешел в "Студенческую спортивную ночь"

В самом центре Москвы, на Красной площади, Татьянин день плавно перешел в "Студенческую спортивную ночь". При чем здесь еще и Красноярск?

На катке Красной площади студенты со всей страны приветствуют самое зрелищное спортивное событие года. Совсем скоро Красноярск примет Всемирную зимнюю Универсиаду.

В движении — жизнь. А "Спортивная студенческая ночь" — как раз для того, чтобы показать, как далеко можно пробиться, если не сбавлять темп. На одном льду со студентами — люди, от решений которых зависит огромная страна.

Министр спорта Павел Колобков резво выписывает узоры прямо в центре катка. Жалуется, что не разогнаться, — студенты почти сдали свои сессии и теперь, кажется, уходят в отрыв. "Меня уже пару раз чуть не сбили — с такой скоростью все проезжают!" – сказал Колобков.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец тоже пришла со своими коньками. Говорит, выход на лед — это всегда как свидание с детством. "Я выросла в Москве, и у нас в каждом дворе всегда был каток. Мы всегда катались на коньках, я это очень люблю", — призналась Голодец.

Мария Петрова и Александр Тихонов — двукратные чемпионы мира, а теперь еще и официальные послы соревнования, которое прежде никогда не проводилось в нашей стране, XXIX Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске.

Поддерживая спортсменов, учащиеся не забывали подбадривать и самих себя. Оптимистичные "Татьянки" придумали специально ко дню всех студентов.

Экзаменационная пора еще продолжается. А на сессии, как и в большом спорте, финальный рывок может изменить многое.