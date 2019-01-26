Арестован свидетель по делу Никиты Белых

Арестован еще один фигурант по делу губернатора Кировской области Никиты Белых, ранее проходивший как свидетель. Генеральный директор "Нововятского лыжного комбината" Руслан Цуканов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он будет содержатся под стражей до 20 марта, сообщает ТАСС.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов с поличным при получении взятки. Через месяц президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий на посту губернатора с формулировкой: "в связи с утратой доверия".

В феврале 2018 года Белых был признан виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Также экс-губернатор должен выплатить штраф в размере более 48 миллионов рублей. После отбывания наказания бывшему руководителю Кировской области запрещено в течение трех лет занимать должности на госслужбе.