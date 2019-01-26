Россия и Тунис обсудили возвращение Сирии в ЛАГ

В субботу на пресс-конференции в Тунисе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании Москвы вернуть Сирию в Лигу арабских государств. Россия просит власти Туниса о поддержке этой инициативы в преддверии мартовской Генассамблеи ЛАГ в Тунисе. Как заявил Лавров, российские дипломаты обсуждали возвращение Сирии в "арабскую семью" и в Алжире, и в Марокко.

Глава МИД Туниса Хмаис Жинауи назвал важным участие Сирии во всех дискуссиях в Лиге арабских государств.

"Безусловно, Сирия - арабская страна, безусловно, очень важно, чтобы она присутствовала в ЛАГ", — заявил Жинауи.

Среди противников возвращения Сирии — Соединённые Штаты. Они давят на ОАЭ и Египет с целью отложить голосование по этому вопросу.

ЛАГ приостановила членство Сирии в ноябре 2011 года. В Лигу входят 22 страны, пишет РИА Новости.