Фигурист Самарин завоевал серебро на чемпионате Европы в Минске

В Минске завершились выступления у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию. По итогам короткой и произвольной программ победу одержал испанец Хавьер Фернандес, набравший 271,59 балла. Он стал семикратным чемпионом европейского первенства. Россиянин Александр Самарин завоевал серебро.

В его активе 269,84 балла. Итальянец Маттео Риццо стал обладателем бронзовой медали (247,08). Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, сорвал выступление в произвольной и занял лишь пятое место.

Ранее на чемпионате Европы в Минске золото в женском одиночном катании выиграла россиянка Софья Самодурова, опередившая свою соотечественницу Алину Загитову, ставшую второй.