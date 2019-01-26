Листовки и гранаты: Савченко выдвинули кандидатом в президенты

На Украине выдвинули кандидатом в президенты страны депутата Верховной рады Надежду Савченко, уже 10 месяцев находящуюся под арестом по подозрению в подготовке терактов в центре Киева и госпереворота. По сообщению украинского портала "Вести", ее выдвинули в кандидаты на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Съезд прошел в небольшом зале в отеле "Украина", около 100 делегатов из разных регионов страны единогласно проголосовали за кандидатуру Надежды Савченко. Предложение выдвинуть ее кандидатом в президенты поступило от ее сестры — Веры Савченко.

Сообщается, что в основном на съезде присутствовали ветераны военной операции в Донбассе, их родители и пенсионеры. Всем приглашенным раздали листовки и по одному гранату.

Накануне стало известно, что Надежда Савченко через суд добилась выплаты ей депутатской зарплаты за период пребывания в следственном изоляторе. Она получит 450 тысяч гривен (чуть более миллиона рублей).

В России Надежду Савченко в марте 2016 года осудили на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года именно она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на Украину.