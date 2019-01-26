Блокада Ленинграда: немцам посоветовали быть аккуратнее в выражениях

Парад в честь 75-летия снятия блокады немецкая газета Süddeutsche Zeitung назвала "опасным".

Речь идет о масштабной трагедии, подчеркнуло издание, а не торжестве.

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский посоветовал немецким партнерам быть аккуратнее в высказываниях и не вмешиваться в суверенные дела России.

Сами петербуржцы считают празднование уместным, для них это день ленинградской победы. 9 мая проводится парад, и парад 27 января тоже имеет право на существование.

Для автора Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке мероприятие равносильно пляскам на костях, потому что люди умирали от голода недобровольно. Она подчеркнула, что в Москве снова делают акцент на национальной гордости, а не памяти.

Российский сенатор Алексей Пушков возмущен статьей. По словам Пушкова, СМИ Германии следовало бы помолчать — или описать "ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа".