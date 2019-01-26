Задержан первый замглавы Тамбова

Глава Тамбова Сергей Чеботарев подтвердил задержание своего заместителя Дмитрия Алехина. По предварительным данным, ему вменяется получение взятки от организаторов ежегодной Покровской ярмарки, вопросы подготовки и проведения которой курировал Алехин. Официальное обвинение ему пока не предъявлено.

За два дня до задержания Алехина уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") было возбуждено в отношении председателя городского комитета по развитию потребрынка Оксаны Ларкиной. По версии следствия, осенью прошлого года она получила от предпринимателя взятку в 35 тысяч рублей за выгодные на публичных мероприятиях места торговли. Сейчас силовики проверяют другие возможные эпизоды взяточничества.

Глава Тамбова Сергей Чеботарев отметил, что ему неизвестна причина задержания высокопоставленного чиновника, сообщает ТАСС. Ранее в пресс-службе администрации Тамбова утверждали, что с 25 января Алехин находится в отпуске.