"Это – терапия": Миронов посоветовал продавать в аптеке билеты на "Рассказы Шукшина"
В этом году мы отмечаем 90-летие со дня рождения Василия Макаровича Шукшина, замечательного писателя, кинорежиссера и актера. В Москве, в Театре Наций Евгения Миронова, — тоже юбилейный, 10-й сезон легендарного спектакля "Рассказы Шукшина".
"Билеты на этот спектакль надо продавать в аптеке. Я вам клянусь, это – терапия", — говорит Евгений Миронов, народный артист России, худрук Театра Наций.
В кассах театральных, впрочем, билеты на "Рассказы Шукшина" все эти 10 лет не достать. И всегда – аншлаг, смех и слезы, смех сквозь слезы — уникальная формула театра, когда искренне слово писателя умножено на талант режиссера и возведено в степень гения артистов.
Чулпан Хаматова в спектакль — сама напросилась — хоть табуретку сыграть. "Так и вышло, — рассказала народная артистка России, — есть рассказ, в котором я играю комара, корову".
Десять рассказов. И десять ролей у каждого артиста. Но не играют — проживают неподсмотренные жизни невыдуманных героев. Вот они на фотографиях — соседи, одноклассники Василия Макаровича, с кем познакомились в Сростках, на родине писателя. Там репетировали, с головой, как в реку Катунь, ныряли в удивительное звучание шукшинского языка.
"В каждом рассказе — реальные персонажи, которые живут в Сростках. Это огромная ответственность, и мы их всех знаем. Они на нас смотрят, мы играем для них. Мы должны быть такими же настоящими", — отметил Евгений Миронов.
Спектакль объехал полмира. Казалось бы, что Китаю или Чили наши сапожки по 65 рубликов и "маленькая" за рубль сорок девять? Аншлаги!
И это только первые 10 лет спектакля, который для Театра Наций, как "Турандот", для Вахтанговского или "Чайка" для Художественного. А праздник отмечают по-домашнему — весело и шумно, большой театральной семьей: все — в ярких майках с подсолнухами. На поклонах артистам придется потесниться.
Спектакль — уже долгожитель, но еще сущий ребенок, и сегодня на сцену Театра Наций вышли дети, рожденные на свет за 10 лет жизни "Рассказов Шукшина", и спели родителям частушки.
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