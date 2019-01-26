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26 января 201919:55

Штурм турецкой базы в Ираке не обошелся без жертв

фото: Global Look Press

В субботу турецкая военная база около города Дахук в Иракском Курдистане подверглась нападению. По данным СМИ, по крайней мере, один из нападавших был убит.

Атака на турецких военных была вызвана недовольством местного населения авиаударами, которые ВВС Турции наносят по объектам Рабочей партии Курдистана. В Турции ее считают террористической организацией, пишет ТАСС. В ходе бомбардировок 20-12 января был убит 21 член РПК.

Министерство обороны Турции сообщило в Twitter, что нападавшим удалось "частично повредить транспортное средство".

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