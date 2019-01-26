Не дождалась жилья: 103-летняя вдова ветерана умерла в доме без удобств

Вдова ветерана Великой Отечественной войны Вержик Хачарян умерла в Сочи в возрасте 103 лет, так и не дождавшись положенного ей жилья. О смерти бабушки сообщила ее внучка Эмма Саакян, у которой женщина жила в последние годы.

Вержик Хачарян поставили на учет в 2016 году. Жилье было положено ей по федеральной программе. Однако женщина его так и не получила. Свою жизнь она доживала у внучки в доме без удобств в селе Молдовка Адлерского района Сочи.

Между тем в пресс-службе администрации Сочи заявили, что Хачатрян в городском списке ветеранов не значилась, на территории города зарегистрирована не была. "В администрацию города Сочи заявлений либо обращений от Хачатрян или ее родственников не поступало", — сказала представитель пресс-службы, слова которой приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что 103-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны была прописана в станице Тверской Апшеронского района (муниципальное образование в составе Краснодарского края) и стояла в очереди на получение жилья под номером два. Однако заместитель главы района Андрей Клищенко на это заявил, что администрация не несет ответственности за распределение денег на приобретение жилья для данной категории населения.

В ситуации начали разбираться следственные органы Краснодарского края —они проводят доследственную проверку.