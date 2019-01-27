В воскресенье отмечается Международный день памяти жертв Холокоста

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь крупнейший нацистский смерти Освенцим.

Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи, сообщает ТАСС.

День памяти был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Резолюция направлена против попыток отрицания Холокоста как исторического события и осуждает любые проявления религиозной нетерпимости.

В Еврейском музее и центре толерантности при поддержке Федерации еврейских общин России (ФЕОР) состоится ежегодная церемония зажжения свечей, сообщили в пресс-службе ФЕОР.

В этот день Еврейский музей и центр толерантности представит выставку "Анна Франк. Дневники Холокоста". Проект расскажет истории шести девушек, чьи дневники, написанные в гетто и зонах оккупации, иллюстрируют трагические события Холокоста глазами подростка.

"Мы продолжаем наше сопротивление антисемитизму, ксенофобии, явлениям, которые не должны иметь место в 21 веке. Но наша первоочередная задача не допускать даже возникновения этих явлений", — заявил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.