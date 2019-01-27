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Американское присутствие в Ираке и Афганистане 1 час назад

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27 января 201904:31

Госсекретарь США подтвердил намерение США вывести войска из Афганистана

Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты настроены на вывод войск из Афганистана.

"США серьезно относятся к тому, чтобы принести мир в Афганистан и предотвратить превращение страны в площадку для международного терроризма, а также к возвращению войск домой", — написал дипломат в своем "Твиттере".

Сейчас США ведут переговоры с талибскими отрядами по поводу возможности вывода американских войск из Афганистана в обмен на получение от них гарантий не укрывать террористические группировки на подконтрольной им территории.

В середине января талибы (движение запрещено в РФ) предупредили Вашингтон, что прекратят вести мирные переговоры, если он откажется включать в повестку дня вывод иностранных войск. Они отметили, что на переговорах в ноябре минувшего года в Дохе американцы согласились обсуждать вывод войск, однако затем отошли от этой позиции, передает ТАСС.

В конце декабря 2018 года в Белом доме заявили, что Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане.

Американцы находятся в Афганистане с 2001 года. Тогда они вторглись в эту страну в рамках операции "Несокрушимая свобода", начатой в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии США в Афганистане. Тогда в помощь восьми тысячам американских солдат, которые уже находились в этой стране, отправили еще четыре, хотя это шло вразрез с предвыборными трамповскими обещаниями.

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