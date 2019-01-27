75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда

Сегодня Петербург отметит 75 лет со дня полного снятия блокады. Немецко-фашистские захватчики взяли город в кольцо в сентябре 1941 года.

Почти 900 дней жители Ленинграда провели почти в полной изоляции. Голод и обстрелы унесли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов жизней.

По случаю юбилея утром на Дворцовой площади северной столицы пройдёт парад. В Большом зале Филармонии Петербурга прозвучит Ленинградская симфония Шостаковича, посвященная подвигу жителей. А вечером будет салют в честь защитников города. По данным пресс-службы Кремля, в торжествах примет участие президент России, передает телеканал "Россия 24".