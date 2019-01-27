Пожар на территории завода металлоконструкций в Екатеринбурге локализован

В Екатеринбурге сильный пожар на территории завода металлоконструкций. Площадь — порядка полутора тысяч квадратных метров.

По данным МЧС региона, открытого горения уже нет, специалисты продолжают проливку конструкций. Осложняет работу низкая температура, сообщает "Россия 24".

Сообщают, что на складе, который тушат уже несколько часов, хранили торговое оборудование, автодетали и бытовую технику. Кроме того, там были газовые баллоны, которые начали взрываться из-за высокой температуры.

В результате ЧП никто не пострадал, причины устанавливаются.