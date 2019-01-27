На Филиппинах в церкви прогремели два взрыва, есть погибшие и раненые

В результате взрывов в провинции Сулу на острове Холо на Филиппинах погибли 19 человек, 48 получили ранения.

Известно, что одно взрывное устройство сработало после мессы у входа в католическую церковь, второе — внутри.

Среди погибших есть военнослужащие и гражданские – прихожане церкви, передает ТАСС.

Ответственность за взрыв пока никто не взял.