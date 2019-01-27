Емельяненко после поражения от Бейдера не пришел на пресс-конференцию

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко не пришел на пресс-конференцию после финального боя Bellator в тяжелом весе, в котором он проиграл американцу Райану Бейдеру.

В пресс-службе бойцовской организации сообщили о том, что Емельяненко-старший покинул арену проведения боя вскоре после завершения боя и оказания ему медицинской помощи. Россиянин получил рассечение левого глаза, который медикам пришлось зашивать.

Напомним, что Емельяненко был нокаутирован Бейдером спустя 35 секунд после старта поединка. Это был заключительный бой российского бойца в Bellator – между сторонами действовало соглашение на три встречи. До поединка с Бейдером россиянин проиграл Мэтту Митриону и выиграл у Чейла Сонена.