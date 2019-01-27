Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области

В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов. В результате ЧП с рельсов сошли несколько вагонов, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

В результате инцидента никто не пострадал. Происшествие вызвало сбой в расписании — пассажирский поезд "Новосибирск — Белгород" проследовал с опозданием на 1 час 20 минут.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

Специалисты устанавливают причины произошедшего и лиц, виновных в крушении.