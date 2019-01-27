Протесты в Париже: задержаны 66 человек

Во время очередной манифестации "желтых жилетов" в Париже были задержаны 66 человек, сообщает префектура полиции французской столицы.

Во время столкновений со стражами порядка пострадали восемь человек. Активист "желтых жилетов" Жером Родригес получил ранение осколком гранаты, когда снимал репортаж на телефон. В числе пострадавших — один полицейский.

В эти выходные во Франции проходит 11-я акция протеста "желтых жилетов". По статистике полиции, в акции участвуют порядка 70 тысяч человек. По подсчетам организаторов акции, число участников достигает 400 тысяч. В Париже манифестанты планировали провести помимо четырех дневных маршей еще и вечерний. Так называемую "желтую ночь". Однако к вечеру субботы они были вытеснены подразделениями полиции с Площади Республики. Помимо французской столицы марши протеста прошли в других крупных городах: Бордо, Тулузе, Марселе, Монпелье, Дижоне и Лионе.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года. В отличие от предыдущих демонстраций эта акция не была организована профсоюзами или каким-либо определяемым политическим органом. Протестующие не объединены вокруг какого-либо одного политического движения или одной идеологии, а выражают недовольство социальной и экономической политикой руководства страны.