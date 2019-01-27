Путин возложил цветы к "Рубежному камню"

Президент России Владимир Путин в воскресенье почтил память воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень". На церемонии президента сопровождали полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В день празднования 75-летия полного снятия блокады Ленинграда Путин осмотрит юбилейную экспозицию, подготовленную "Ленрезервом", и посетит спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград".

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, День снятия блокады Ленинграда — "это очень важная дата для всех россиян и персонально для президента Путина".

Известно, что отец президента — Владимир Путин — отказался от "брони", стремясь на фронт, и был тяжело ранен на Невском пятачке. Красная армия в тяжелых боях на этом плацдарме потеряла 50 тысяч солдат и офицеров, пишет ТАСС.