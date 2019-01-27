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27 января 201915:35

Путин выразил свои соболезнования Дутерте и Болсонару

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями теракта в городе Холо. В результате двух взрывов у кафедрального собора Богоматери Кармельской там погибли 20 мирных жителей и семеро военных, еще 77 человек числятся пострадавшими.

По словам Путина, преступление против мирных граждан, собравшихся на церковную службу, потрясает своим цинизмом и жестокостью. Российский президент также подтвердил готовность к дальнейшему расширению взаимодействия с властями Филиппин в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Владимир Путин также направил свои соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонаро в связи с трагическими последствиями катастрофы в штате Минас-Жерайс. В пятницу, 25 января, там произошел прорыв дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности. Уже подтверждена гибель 34 человек, более 250 сотрудников горнодобывающей компании Vale числятся пропавшими без вести.

Президент России попросил своего бразильского коллегу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Текст телеграмм главам Бразилии и Филиппин размещен на сайте Кремля.

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