Путин поздравил петербуржцев и напомнил им о долге

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, а также всех жителей Санкт-Петербурга, своих земляков, с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады.

Выступая в воскресенье в Санкт-Петербурге перед спектаклем-концертом, посвященным этой знаменательной дате, глава государства подчеркнул, что долг нынешнего поколения — хранить героическую правду о блокадном Ленинграде и передать ее будущим поколениям.

Он также призвал передать "чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев и нашу боль о сотнях тысяч жертв, о тех, кто покоится на Пискаревском, Смоленском, десятках других кладбищ и в братских могилах". Трансляцию выступления президента вел телеканал "Россия 24".

Затем Путин осмотрел военно-историческую экспозицию, воссоздающую облик улиц блокадного Ленинграда с разрушенными домами, бомбоубежищем, театральной кассой, коммунальной квартирой, пунктом милиции и другими объектами. Выставка подготовлена патриотическим объединением "Ленрезерв" совместно с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Глава государства обошел всю экспозицию вместе с ее авторами, задержавшись у стенда, рассказывающего о Невском пятачке, где воевал его отец Владимир Спиридонович Путин. Справка о нем также включена в экспозицию. Российский лидер поделился своими воспоминаниями о детских годах и родителях. Путин поблагодарил создателей выставки за то, что "они так достоверно все это представили", пишет ТАСС.

Ранее в воскресенье президент РФ возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, посетил братскую могилу, где похоронен его брат Виктор, скончавшийся в годы блокады. А до этого Путин почтил память воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области, — он возложил цветы к монументу "Рубежный камень".