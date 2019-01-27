"Лидеры России": до финала конкурса — уже рукой подать
Жаркая пора наступает для участников уже второго по счету конкурса молодых управленцев "Лидеры России". Очные полуфиналы конкурса стартовали в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. Все региональные этапы завершатся в феврале, а уже в марте 300 самых перспективных участников со всей России будут приглашены в Сочи на финальный этап конкурса.
Конкурс "Лидеры России" проводится с прошлого года по инициативе президента Путина. Цель проекта — дать равные возможности стать управленцем каждому, кто чувствует в себе силы побороться за мечту.
В ярких лучах зимнего солнца по извилистым тропинкам — все выше, в горы, где раскинулся живописный парк, даже больше садов Версаля и Петергофа. Жемчужина курортов Кавказа Кисловодск. Здесь, кажется, знают главный секрет долголетия.
Максимум пользы — от ежедневных прогулок. Пожалуй, лучшее лекарство для здоровья. Удивительная природа и чистейший горный воздух — как доктор прописал. Здесь даже в январе сезон — курортный. Почти триста солнечных дней в году. А значит, гулять не вредно, вредно не гулять. Это и есть смысл активного долголетия. Экскурсии по парку — в движении. Для всех желающих. Абсолютно бесплатно.
"Менять страну, начиная с себя, с близких, окружающих тебя людей, делая немного лучше их жизнь. Даже не материальный аспект. Именно духовно, эмоционально. Из этого все складывается.", — уверен Владимир Давыдов, участник конкурса "Лидеры России".
Все складывается и у тех, кто работает в команде. Даже профессиональный программист запрограммировать эту игру, конечно, не в силах. Но что ему точно под силу — создавать новое. Так и появилась Лига ночного футбола. Вот что значит лидер, который вдохновляет и ведет за собой.
И это шанс — заявить о себе. Большая игра для тех, кто не боится взять все в свои руки. Как это сделал Садрудин Расулов, директор консервного завода, из Махачкалы. На этом заводе он, еще будучи мальчишкой, работал во время летних каникул. Спустя годы стал начальником и открыл здесь новое производство.
"Мы решили сперва разлить абрикосовые соки, потом уже со временем перешли на соленья. Люди знают местное производство, поэтому спрос на продукцию большой", — сказал Расулов.
Новаторские идеи, амбициозные решения. Их возможности, кажется, безграничны. А ведь многим нет и 25 лет.
Михаил Ермолаев из Владивостока — самый молодой участник. Ему — 19. Еще студент, но уже с опытом управления. Перспективный и талантливый звукорежиссер. "Конкурс "Лидеры России — это хорошая проверка своих собственных возможностей", — отметил Ермолаев.
Такую конкуренцию выдержит не каждый. Здесь только лучшие — предприниматели, ученые, инженеры. Они уже успешны, и за ними — будущее страны.
Почти все этапы конкурса "Лидеры России" — за закрытыми дверями. Но это для журналистов. Для участников же здесь открываются двери возможностей. И это — только начало пути.
От них ждут нестандартных решений. Люди разных профессий должны показать знания из самых разных областей — от истории до экономики и права. Интеллектуальная битва, победители которой смогут сделать еще один шаг — наверх, по карьерной лестнице.
"Конкурс должен быть интересен не только участникам, но и потенциальным работодателям. Потому что все-таки кадровая проблема является главной. Реально бизнес, да и государство конкурируют сейчас не продуктами, технологиями, а людьми, которые работают, в том числе и на управленческих позициях", — отметил Владимир Мау, ректор Российской академии хозяйства и госслужбы при президенте РФ.
До финала конкурса — уже рукой подать. Заветная вершина совсем близко. Но для лидера это — лишь очередной этап на пути к победе.
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