Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 января 201922:31 Ольга Армякова

"Лидеры России": до финала конкурса — уже рукой подать

Жаркая пора наступает для участников уже второго по счету конкурса молодых управленцев "Лидеры России". Очные полуфиналы конкурса стартовали в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. Все региональные этапы завершатся в феврале, а уже в марте 300 самых перспективных участников со всей России будут приглашены в Сочи на финальный этап конкурса.

Конкурс "Лидеры России" проводится с прошлого года по инициативе президента Путина. Цель проекта — дать равные возможности стать управленцем каждому, кто чувствует в себе силы побороться за мечту.

В ярких лучах зимнего солнца по извилистым тропинкам — все выше, в горы, где раскинулся живописный парк, даже больше садов Версаля и Петергофа. Жемчужина курортов Кавказа Кисловодск. Здесь, кажется, знают главный секрет долголетия.

Максимум пользы — от ежедневных прогулок. Пожалуй, лучшее лекарство для здоровья. Удивительная природа и чистейший горный воздух — как доктор прописал. Здесь даже в январе сезон — курортный. Почти триста солнечных дней в году. А значит, гулять не вредно, вредно не гулять. Это и есть смысл активного долголетия. Экскурсии по парку — в движении. Для всех желающих. Абсолютно бесплатно.

"Менять страну, начиная с себя, с близких, окружающих тебя людей, делая немного лучше их жизнь. Даже не материальный аспект. Именно духовно, эмоционально. Из этого все складывается.", — уверен Владимир Давыдов, участник конкурса "Лидеры России".

Все складывается и у тех, кто работает в команде. Даже профессиональный программист запрограммировать эту игру, конечно, не в силах. Но что ему точно под силу — создавать новое. Так и появилась Лига ночного футбола. Вот что значит лидер, который вдохновляет и ведет за собой.

И это шанс — заявить о себе. Большая игра для тех, кто не боится взять все в свои руки. Как это сделал Садрудин Расулов, директор консервного завода, из Махачкалы. На этом заводе он, еще будучи мальчишкой, работал во время летних каникул. Спустя годы стал начальником и открыл здесь новое производство.

"Мы решили сперва разлить абрикосовые соки, потом уже со временем перешли на соленья. Люди знают местное производство, поэтому спрос на продукцию большой", — сказал Расулов.

Новаторские идеи, амбициозные решения. Их возможности, кажется, безграничны. А ведь многим нет и 25 лет.

Михаил Ермолаев из Владивостока — самый молодой участник. Ему — 19. Еще студент, но уже с опытом управления. Перспективный и талантливый звукорежиссер. "Конкурс "Лидеры России — это хорошая проверка своих собственных возможностей", — отметил Ермолаев.

Такую конкуренцию выдержит не каждый. Здесь только лучшие — предприниматели, ученые, инженеры. Они уже успешны, и за ними — будущее страны.

Почти все этапы конкурса "Лидеры России" — за закрытыми дверями. Но это для журналистов. Для участников же здесь открываются двери возможностей. И это — только начало пути.

От них ждут нестандартных решений. Люди разных профессий должны показать знания из самых разных областей — от истории до экономики и права. Интеллектуальная битва, победители которой смогут сделать еще один шаг — наверх, по карьерной лестнице.

"Конкурс должен быть интересен не только участникам, но и потенциальным работодателям. Потому что все-таки кадровая проблема является главной. Реально бизнес, да и государство конкурируют сейчас не продуктами, технологиями, а людьми, которые работают, в том числе и на управленческих позициях", — отметил Владимир Мау, ректор Российской академии хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

До финала конкурса — уже рукой подать. Заветная вершина совсем близко. Но для лидера это — лишь очередной этап на пути к победе.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

22:26

В интернете появилось видео, на котором мать избивает ребенка

20:38

Сняли со стены и ушли: картину Куинджи украли из Третьяковки

20:22

Взрыв с обрушением в Гааге: россиян среди пострадавших нет

20:08

Из Третьяковки пропала картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи

19:44

Деревянко выдвинут кандидатом в президенты Украины

18:50

Взрыв в Гааге спровоцировал обрушение

18:18

Нетаньяху объявил о признании Гуайдо

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Картину Куинджи могли украсть под заказ

Картину Куинджи могли украсть под заказ

55 минут назад
При взрыве в Гааге пострадали девять человек

При взрыве в Гааге пострадали девять человек

1 час назад
Блокада Ленинграда: страдания и взлет человеческого духа

Блокада Ленинграда: страдания и взлет человеческого духа

33 минуты назад
Мощный снегопад в Центральной России: главный удар пришелся по Москве

Мощный снегопад в Центральной России: главный удар пришелся по Москве

1 час назад
Конспиратор Гуайдо подчиняется Пенсу и Фриланд

Конспиратор Гуайдо подчиняется Пенсу и Фриланд

1 час назад
Путин рассказал об адских условиях во время блокады

Путин рассказал об адских условиях во время блокады

2 часа назад
"Т-34" стал самым кассовым российским фильмом после "Движения вверх"

"Т-34" стал самым кассовым российским фильмом после "Движения вверх"

3 часа назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
В интернете появилось видео, на котором мать избивает ребенка

В интернете появилось видео, на котором мать избивает ребенка

28 минут назад
Давос показал, что правила мироустройства утрачивают универсальность

Давос показал, что правила мироустройства утрачивают универсальность

36 минут назад
Британии грозят спад экономики и хаос на границе

Британии грозят спад экономики и хаос на границе

31 минута назад
Лягался и пихался: Береза атаковал Скабееву, "рискуя жизнью"

Лягался и пихался: Береза атаковал Скабееву, "рискуя жизнью"

2 часа назад
"Новая жизнь на старой закваске": что предлагают украинцам кандидаты в президенты

"Новая жизнь на старой закваске": что предлагают украинцам кандидаты в президенты

1 час назад
Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

25.01.2019 15:35
"Расказачивание": трагичная страница нашей истории

"Расказачивание": трагичная страница нашей истории

28 минут назад
"Лидеры России": до финала конкурса — уже рукой подать

"Лидеры России": до финала конкурса — уже рукой подать

29 минут назад
Черный гриб и ледяной затор: операция на Бурее

Черный гриб и ледяной затор: операция на Бурее

30 минут назад
Сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы стали вторыми на Кубке мира в Москве

Сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы стали вторыми на Кубке мира в Москве

1 час назад
Жители Курил: это наши острова — и все

Жители Курил: это наши острова — и все

1 час назад
Емельяненко рассказал о своем состоянии после нокаута

Емельяненко рассказал о своем состоянии после нокаута

2 часа назад
Белый дом не в курсе, откуда Трамп взял столько нелегалов

Белый дом не в курсе, откуда Трамп взял столько нелегалов

2 часа назад
Песков сообщил о проблемах с соглашением по Идлибу

Песков сообщил о проблемах с соглашением по Идлибу

2 часа назад
"Локомотив" обыграл "Сочи" и одержал шестую победу подряд в КХЛ

"Локомотив" обыграл "Сочи" и одержал шестую победу подряд в КХЛ

2 часа назад
Деревянко выдвинут кандидатом в президенты Украины

Деревянко выдвинут кандидатом в президенты Украины

2 часа назад
Саночники России впервые в истории выиграли эстафету на чемпионате мира

Саночники России впервые в истории выиграли эстафету на чемпионате мира

3 часа назад
Желтые жилеты" и "красные платки" встретились на площади Бастилии

Желтые жилеты" и "красные платки" встретились на площади Бастилии

3 часа назад
Вратарь "Зенита" Лодыгин покинул клуб ради "Олимпиакоса"

Вратарь "Зенита" Лодыгин покинул клуб ради "Олимпиакоса"

3 часа назад
Столтенберг призвал не допустить гражданской войны в Венесуэле

Столтенберг призвал не допустить гражданской войны в Венесуэле

3 часа назад
У "Глаза" есть конкуренты

У "Глаза" есть конкуренты

4 часа назад
Француз Майе победил в масс-старте биатлонного Кубка мира. Гараничев – 7-й

Француз Майе победил в масс-старте биатлонного Кубка мира. Гараничев – 7-й

4 часа назад
Путин не дал охраннику помешать беседе с петербуржцами

Путин не дал охраннику помешать беседе с петербуржцами

4 часа назад
Руководитель с колоссальным опытом: умер Валентин Конаков

Руководитель с колоссальным опытом: умер Валентин Конаков

4 часа назад
Гона хотят оставить без выходного пособия

Гона хотят оставить без выходного пособия

4 часа назад
Пожар на танкерах в Черном море: порошок не помог

Пожар на танкерах в Черном море: порошок не помог

4 часа назад
Нетаньяху объявил о признании Гуайдо

Нетаньяху объявил о признании Гуайдо

4 часа назад
Асме Асад удалили раковую опухоль

Асме Асад удалили раковую опухоль

4 часа назад
Гибель малыша в колодце отказались признать несчастным случаем

Гибель малыша в колодце отказались признать несчастным случаем

4 часа назад
Магнитка одержала волевую победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ

Магнитка одержала волевую победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ

4 часа назад
Саратовские педагоги собирали в мешки снег в двадцатиградусный мороз во время субботника

Саратовские педагоги собирали в мешки снег в двадцатиградусный мороз во время субботника

4 часа назад
Песков оценил работу Кудрина и рассказал о феноменальной ситуации

Песков оценил работу Кудрина и рассказал о феноменальной ситуации

4 часа назад
Военные кафедры превратились в центры

Военные кафедры превратились в центры

5 часов назад
Жители Самары перекрыли дорогу, чтобы добиться подачи тепла в дом. Видео

Жители Самары перекрыли дорогу, чтобы добиться подачи тепла в дом. Видео

5 часов назад
Пользуйтесь шлангом: немцам посоветовали отказаться от туалетной бумаги

Пользуйтесь шлангом: немцам посоветовали отказаться от туалетной бумаги

5 часов назад
"Время для действий": США надавили на ЕС из-за СП-2

"Время для действий": США надавили на ЕС из-за СП-2

6 часов назад
Сторонники Гуайдо сами дают себе индульгенцию

Сторонники Гуайдо сами дают себе индульгенцию

6 часов назад
Разгребать последствия снегопада в Москве будут неделю

Разгребать последствия снегопада в Москве будут неделю

6 часов назад
Черникова похоронят рядом с отцом

Черникова похоронят рядом с отцом

7 часов назад
Как победить страх скучной жизни и все-таки отказаться от алкоголя

Как победить страх скучной жизни и все-таки отказаться от алкоголя

7 часов назад
Фразу вырвали из контекста: за Юденич заступился СПЧ

Фразу вырвали из контекста: за Юденич заступился СПЧ

8 часов назад
Четыре сотни бойцов и синхронизация с Вашингтоном: Кремль прокомментировал ситуацию в Венесуэле

Четыре сотни бойцов и синхронизация с Вашингтоном: Кремль прокомментировал ситуацию в Венесуэле

8 часов назад
Песков озвучил основную задачу переговоров с Японией

Песков озвучил основную задачу переговоров с Японией

8 часов назад
Новак Джокович стал чемпионом Australian Open-2019 в рекордный седьмой раз

Новак Джокович стал чемпионом Australian Open-2019 в рекордный седьмой раз

9 часов назад
Город мечты: что купить в Майами по цене двушки в Москве

Город мечты: что купить в Майами по цене двушки в Москве

11 часов назад
Развалился пополам: крушение Ту-22М3 в Оленегорске сняли на видео

Развалился пополам: крушение Ту-22М3 в Оленегорске сняли на видео

22 часа назад
Opel возобновит производство в России

Opel возобновит производство в России

25.01.2019 13:07