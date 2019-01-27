Военные кафедры превратились в центры

Согласно указу российского президента Владимира Путина, военные факультеты при вузах будут переименованы в военные учебные центры.

В августе 2018 года Путин подписал указ о замене военных кафедр на военные учебные центры. Все существующие структурные подразделения военной подготовки теперь реорганизованы в военные учебные центры, передает РИА Новости.