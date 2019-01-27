Асме Асад удалили раковую опухоль

Военные хирурги успешно прооперировали супругу сирийского президента Асму Асад. Ранее у нее был диагностирован рак груди на ранней стадии, пишет РИА Новости.

Как сообщила канцелярия президента Сирии Башара Асада, операция прошла в военном госпитале, жена президента продолжает лечение от опухоли.