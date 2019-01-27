Француз Фийон Майе победил в масс-старте итальянского этапа Кубка мира, Гараничев – 7-й

Французский биатлонист Кентен Фийом Майе одержал победу в масс-старте среди мужчин в рамках шестого этапа Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце. Победный результат француза составляет 34 минуты 39 секунд.

На огневых рубежах Фийом Майе отстрелял чисто, что не скажешь о норвежце Йоханнесе Бе, который несмотря на допущенные два промаха на стрельбе, отстал от француза лишь на 14,3 секунды и приехал вторым. Замкнул пьедестал немец Арнд Пайффер, который, как и француз, не допускал промахов, но уступил соперникам в беге. На финиш он приехал через 24,6 секунды.

Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, показавший седьмой результат. Он финишировал спустя 1 минуту 00,5 секунды при двух промахах. Еще один российский биатлонист Александр Логинов завершил гонку на 20 месте (+1.46,4 / 4).