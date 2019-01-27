Сборная России впервые в истории выиграла эстафетное золото чемпионата мира

Сборная России по санному спорту одержала победу в командной эстафете на проходящем в немецком Винтерберге чемпионате мира. За Россию выступали Семен Павличенко, Татьяна Иванова, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

Золото в данной дисциплине стало для представителей санного спорта России первым в истории. Победы россияне добились после того, как преодолели дистанцию за 2 минуты 24,116 секунды. Вторыми стали австрийские саночники (+0,508), третьи – немецкие (+0,531).

Напомним, что накануне Семен Павличенко завоевал бронзовую медаль в одиночной гонке, а россиянин Репилов стал лучшим на молодежном чемпионате мира, который проходит в рамках "взрослого" чемпионата мира.