Картину Куинджи могли украсть под заказ

Минкультуры России экстренно вносит в реестр похищенных картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", чтобы предотвратить ее вывоз за границу, сообщил директор департамента музеев ведомства Владислав Кононов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Если картина не будет обнаружена, ее объявят в международный розыск для включения в специальную базу Интерпола похищенных предметов искусства, передает ТАСС.

В это время стало известно, что полиция составила фоторобот преступника, его разослали по всей Москве. У преступника имелся сообщник, ждавший его возле Третьяковки на автомобиле, передает "Интерфакс".

Полиция не исключает, что кража была совершена под заказ.

По оценке Минкультуры РФ, стоимость картины составляет 12 миллионов рублей. Она была застрахована в якутской компании "Стерх", получившей за страхование экспонатов 695,5 тысяч рублей

Искусствовед Дмитрий Буткевич называет сумму в 200 тысяч долларов: но сумма условна. За последние 25 лет было очень мало аналогов аукционных продаж Куинджи.

На выставке художника, откуда была похищена картина, усилены меры безопасности.

Архип Иванович Куинджи (1842-1910 годы) — один из самых ярких русских художников. Создал особый тип романтического пейзажа.