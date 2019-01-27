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27 января 201923:40

Датские гандболисты впервые в истории выиграли чемпионат мира

EPA

Сборная Дании впервые в своей истории стала победителем мужского чемпионата мира по гандболу. В финальной встрече, которая состоялась в датском Хернинге, одни из хозяев турнира играли с командой Норвегии и одержали уверенную победу со счетом 31:22.

Ранее в Берлине в матче за третье место французы обыграли других хозяев турнира из Германии — 26:25.

Сборная России не смогла преодолеть первый групповой этап турнира и заняла итоговое 14-е место.

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