Датские гандболисты впервые в истории выиграли чемпионат мира

Сборная Дании впервые в своей истории стала победителем мужского чемпионата мира по гандболу. В финальной встрече, которая состоялась в датском Хернинге, одни из хозяев турнира играли с командой Норвегии и одержали уверенную победу со счетом 31:22.

Ранее в Берлине в матче за третье место французы обыграли других хозяев турнира из Германии — 26:25.

Сборная России не смогла преодолеть первый групповой этап турнира и заняла итоговое 14-е место.