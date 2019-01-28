Погибшего в колодце испанского малыша похоронили рядом с братом, умершим в 3 года

Проститься с 2-летним мальчиком Хуленом Розельо к кладбищу Эль-Пало в испанской Малаге пришли сотни людей – соседи, друзья семьи, спасатели и представители местных властей.

За попытками спасти ребенка, который 13 января во время устроенного родителями пикника провалился в прикрытый камнями незаконно прорытый местным крестьянином колодец, следили не только в Испании.

Люди надеялись на чудо, на многодневную спасательную операцию было потрачено 600 тысяч евро. Но чуда не произошло: малыш, пролетевший 71 метр, был завален камнями и погиб. Тело ребенка нашли 26 января.

Гроб с телом Хулена, по местным традициям, встретили аплодисментами, пишет портал Anews. Все местные жители, которых не оставила равнодушными судьба малыша, оставались у ограды кладбища, поскольку непосредственно церемония прощания проходила в кругу близких Хулена.

Малыша похоронили рядом с его братом Оливером, который умер в трехлетнем возрасте в 2017 году из-за проблем с сердцем.

Трансляцию с похорон малыша вели многие местные СМИ, в том числе испанское отделение CNN и другие телеканалы.



Несчастным случаем его гибель признать отказались: начато судебное разбирательство. Все обстоятельства гибели ребенка выясняет Гражданская гвардия.