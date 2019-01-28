Разработана шумоподавляющая подушка против храпа

Представители американского Университета Северного Иллинойса сделали специальную подушку, которая может заглушить сильный храп. Устройство работает с помощью нескольких встроенных микрофонов, сообщает Gizmodo.

Один из них улавливает звуки пространства, которое окружает человека, остальные два – непосредственно звуки храпа.

После этого с помощью специальной программы устройство пытается как бы сравнять по громкости эти два источника шума. По словам ученых, им удалось снизить слышимость храпа на 31 децибел.

Стоимость такого гаджета пока не сообщается, однако журналисты отмечают, что у него уже есть аналоги, правда, работающие по иному принципу.

Умная подушка от фирмы Rem-Fit Zeeqo, которая стоит 99 долларов, начинает вибрировать как только человек начинает храпеть. Это сделано для того, чтобы тот изменил положение головы, не проснувшись.