Новейший российский бомбардировщик-ракетоносец появится через 5-7 лет

Разработка ПАК ДА, или перспективного авиационного комплекса дальней авиации, займет около 5-7 лет. Об этом на торжественном заседании, посвященному 50-летию первого полета сверхзвукового лайнера Ту-144, заявил глава ПАО "Туполев" Александр Конюхов, пишет агентство ТАСС.

Ранее похожую дату озвучил заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров. По его словам, серийный выпуск ПАК ДА начнется в 2025 году. К этой дате должно быть модернизирована производственная линия Казанского авиационного завода.

ПАК ДА заменит в российских ВКС все стратегические и дальние бомбардировщики-ракетоносцы: Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. Ожидается, что новый боевой самолет будет дозвуковым, что позволит сделать его экономичнее и увеличить радиус действия. Кроме того, основным вооружением ПАК ДА станут высокоточные крылатые ракеты с дальностью полета до 5 тысяч километров.