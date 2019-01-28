Роспотребнадзор: заболевшие корью московские школьники не были привиты

Заболевшие корью ученики московских школ, где был введен карантин, не были привиты от этого заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"С 25 января 2019 года по настоящее время в двух школах Москвы зарегистрировано два очага заболевания корью. В школе N1434 (ул. Раменки, д. 15, корп. 1 и корп. 2) в ЗАО заболели трое детей из одной семьи. Все заболевшие дети с рождения не привиты против кори по причине отказа родителей от проведения профилактических прививок. Кроме этого, зарегистрирован один случай кори в школе N1797 (ул. 1-я Гражданская, д. 96) в ВАО, ребенок также не привит", — рассказали в пресс-службе.

По данным управления, в школах проводятся противоэпидемические мероприятия. Организованы медицинские осмотры контактных, профилактическая иммунизация, медицинское наблюдение за контактными лицами.

В пресс-службе уточнили, что в школах усилен противоэпидемический режим, отменены массовые мероприятия.

"В связи с ситуацией в образовательных организациях вводится временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников, не привитых против кори и не болевших корью сроком на 21 день. При выявлении случая кори в образовательном учреждении не привитые и не болевшие корью дети и подростки также отстраняются от посещения учреждения сроком на 21 день", — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что корь — острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости — в случае контакта с больным не привитые от данной инфекции и ранее не болевшие заболевают в 100% случаев. Первая прививка детям делают в возрасте 12 месяцев, вторую — в шесть лет, то есть перед поступлением в школу.

"При нарушении сроков введения первая прививка может быть проведена ребенку в любом возрасте, вторая прививка проводится детям после шести лет не ранее чем через три месяца после первой", — уточнили в пресс-службе.

Ранее на сайтах двух московских школ (N1797 "Богородская" и N1434 "Раменки") появилась информация о введении карантина по кори.

Первая прививка от кори вводится детям в 12 месяцев, вторая — в 6 лет, то есть перед поступлением в школу. При нарушении сроков введения первая прививка может быть проведена ребенку в любом возрасте, вторая прививка проводится детям после 6 лет не ранее чем через 3 месяца после первой.

Вакцины против этой инфекции создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет. Иммунизация против кори проводится в рамках "Национального календаря профилактических прививок" и "Регионального календаря профилактических прививок".