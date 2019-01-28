Просто снял картину и ушел: как похищали Куинджи из Третьяковки

В Третьяковской галерее и десятках других музеев страны начались комплексные проверки систем безопасности. После кражи картины Архипа Куинджи из Инженерного корпуса галереи число смотрителей в залах увеличено, сами полотна укрепили и решили каждое оснастить электронными датчиками сигнализации. Похититель картины великого пейзажиста пойман с поличным по горячим следам.

На выставку Архипа Куинджи как всегда стоит очередь, но разговоры в ней сегодня не об искусстве: спорят об ограблении, разыгранном как по сценарию рязановского фильма. Трюк стариков-разбойников повторил молодой человек. Вошел как обычный посетитель, осмотрелся, затем спокойно снял со стены картину и вынес из зала. Уже вне поле зрения камер вынул картон из рамы, спрятал под одежду и скрылся.

- Я его видела, думала, что сотрудник музея. А потом его видели девушки, он сел Mercedes и уехал.

Полиция прибыла на место совсем по другому поводу — из гардероба украли шубу. Совпадение или отвлекающий маневр? Это теперь выясняют следователи.

Сам подозреваемый, которого минувшей ночью задержал спецназ, как ходил в галерею якобы не помнит.

- Где вы сегодня днем были?

- Я плохо помню, мне нужно освежить память.

- За что задержаны?

- Без понятия.

- Какие преступления совершал?

- Никакие, я законопослушный гражданин России.

Законопослушный гражданин России и похититель картины "Ай-Петри. Крым" сам приехал из Крыма. Денису Чуприкову 32 года. Он подрабатывает охраной элитных домов в Подмосковье. У него долги по кредитам и проблемы с законом — привлекался за хранение наркотиков. Журналистам удалось побеседовать с женой Дениса.

- Вы не знаете, где картина была спрятана?

- Без понятия. Здесь ее не было, это однозначно.

Картину похититель спрятал в подсобке строящегося дома недалеко от своей съемной квартиры. Завернул в рабочий бушлат, полотно чудом не пострадало.

"При первоначальном осмотре каких-то видимых повреждений на картине не обнаружено, в настоящий момент экспертизу проводит целая группа сотрудников", — сообщила Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.

Картину Чуприков выкрал в день рождения Куинджи. Из-за этого даже предполагали, что это художественная акция. Но основная версия все же ограбление ради наживы. Из-за тончайшей игры света и тени специалисты называют ее подлинным шедевром и лакомым куском для черных коллекционеров. Цена картины измеряется миллионами долларов, а от других картин ее отличает известная только искусствоведам особенность.

"Картина написана на картоне, а картон несравненно проще вытащить из рамы, чем холст на подрамнике. Одно движение — и все", — объясняет Сергей Заграевский, академик Российской академии художеств.

Возможных сообщником Чупикова и заказчиков ограбления сейчас разыскивают. Внутреннее расследование началось и в самой Третьяковской галерее.

"Мы готовы сделать самые серьезные административные выводы и прекрасно понимаем, что то, что произошло, это совпадение обстоятельств, за которые ответственны мы все", — объясняет Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.

В основной экспозиции на каждой картине установлены датчики. Они автоматически включают сигнализацию при любой попытке прикоснутся к шедеврам. Но "Ай-Петри. Крым" хотя и была застрахована, экспонировалась на временной выставке, где такие меры безопасности не предусмотрены из-за дороговизны системы. Теперь все изменится.

"Все последующие выставки Третьяковской галереи, несмотря на то, что бюджет уже давно сверстан и спонсорские средства уже получены, будут оснащены подобными датчиками", — пообещала Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.

Уже сегодня работники Третьяковки укрепили картины на выставке так, чтобы просто снять их было невозможно. А в Минкульте приступили к работке новой системы безопасности — она стала необходимой из-за того, что посещаемость российских музеев за последние пять лет выросла вдвое.

"Чем выше посещаемость музеев, тем больше риск таких противоправных деяний. Здесь нужно добиться того, чтобы система безопасности в музеях отвечала требованиям сегодняшнего дня", — объясняет Владислав Кононов, руководитель Департамента музеев Министерства культуры РФ.

В Третьяковской галерее рассчитывают, что уже сегодня картина Куинджи вернется в музей. Но выставляться полотно больше не будет. Несколько дней оно проведет в запасниках, пока за ним не приедут специалисты Русского музея, где оно хранится постоянно. До возвращения домой в Петербург широкая публика "Ай-Петри. Крым" не увидит. Но после обещают устроить выставку одной картины.