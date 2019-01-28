"Зенит" разгромил "Ростов" в товарищеском матче

В Катаре продолжается коммерческий турнир с участием российских клубов. В новый игровой день санкт-петербургский "Зенит" разгромил "Ростов". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "сине-бело-голубых".

В составе победителей мячи забили Далер Кузяев (40-я минута), Артем Дзюба (53-я), Олег Шатов (60-я) и Денис Терентьев (86-я и 88)-я.

"Зенит" одержал первую победу на турнире, набрал три очка и обошел "Ростов", поднявшись на третью строчку турнирной таблицы. Ростовчане с одним набранным баллом опустились на последнее место.

В заключительном матче, который пройдет 29 января, "Спартак" сыграет с "Локомотивом".