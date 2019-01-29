В штаб-квартире ООН проходит фотовыставка о блокаде Ленинграда

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась фотовыставка, посвященная 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда. В основе — кадры, сделанные советскими военными корреспондентами Совинформбюро, "Комсомольской правды" и ТАСС. На снимках — жизнь блокадного города во всех подробностях.

Постпред России при ООН Василий Небензя на открытии выставки подчеркнул, наша страна прилагает все усилия для того, чтобы о подвиге советского народа помнили во всем мире, передает телеканал "Россия 24".