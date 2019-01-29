США официально выдвинули обвинения против Huawei и ее финдиректора

США официально выдвинули обвинения против китайского техногиганта Huawei. Об этом заявили представители министерства финансов. Обвинения идут по 13 пунктам — как против самой компании, так и против двух ее филиалов. Кроме того обвинения предъявлены и финансовому директору Huawei Мэн Ваньчжоу.

Ее задержали в Канаде по запросу Вашингтона, напоминает телеканал "Россия 24". Топ-менеджера обвиняют в связях с иранским подразделением, а собственно компанию Huawei — в краже коммерческой тайны у американских партнеров и банковском мошенничестве.