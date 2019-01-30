Мадуро оказался демократичнее Гуайдо
Президент Венесуэлы предложил представителям оппозиции сесть за стол переговоров, а чтобы те не сомневались в открытости предложения, Николас Мадуро согласен на участие иностранных посредников.
Главным условием для приглашения посредников Мадуро назвал их “искреннюю озабоченность” судьбой Венесуэлы. Такая формулировка позволяет максимально расширить перечень стран, представителей которых власти Венесуэлы готовы приветствовать на переговорах.
Это свидетельствует о том, что Мадуро не желает конфронтации ни с внутренней оппозицией, ни с теми, кто пытается давить на власти Венесуэлы из-за рубежа.
Примечательно, что Хуан Гуайдо пока проигрывает Мадуро в открытости и стремлении к благополучию граждан страны. Ранее он отказался от переговорного процесса, демонстрируя таким образом неприятие действующей власти. Однако на 30 января сторонники Гуайдо запланировали митинги и тот поддержал своих сторонников, призывая их выйти на улицу.
Проблема в том, что уличные демонстрации по своей сути как раз направлены на привлечение внимания властей к проблемам народа и традиционно их цель как раз в том, чтобы заставить власти идти на переговоры в интересах населения.
И тут Гуайдо, отказывающийся от контактов с президентом, но при этом зовущий людей на улицу, выглядит как политик, стремящийся сделать своих сторонников заложниками своей провокационной нерешительности.
Более того, ситуация может в корне измениться, если среди активных участников уличных протестов найдутся те, кто готов на диалог с властью.
Мадуро, появившийся на улицах Каракаса сегодня, продемонстрировал готовность к общению с народом на “близкой дистанции”.
Нельзя исключать, что в ближайшее время за столом переговоров о дальнейшей судьбе Венесуэлы вместе с действующим президентом окажутся реальные лидеры протестного движения, готовые не к безапелляционному захвату власти, а к трансформации политического пространства и тогда, так горячо и безоглядно поддержанный Западом Хуан Гуайдо окажется невостребованным политиком на обочине переговорного процесса.
Впрочем, такое развитие событий очевидно не устроит Вашингтон, так демонстративно укравший венесуэльские деньги со счетов в американских банках и передавший управление ими Гуайдо.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Сенатор Арашуков арестован до 30 марта
- Россиян предупредили об эпидемии гриппа
- Похищенный Куинджи уезжает в Русский музей
- Мошенники звонят с официальных номеров Сбербанка
- Освобождены российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе
Самое читаемое
-
15 лет это длится: Ярослав Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Москвичка ослепла после укола красоты
- Жених дважды уронил невесту в момент кражи. Видео
- После избиения стюардессы пьяным пассажиром самолет экстренно сел в Сочи
- 8-летний мальчик утонул в канализационной яме дома культуры
Вести.Экономика
-
Саудовская Аравия планирует более значительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+
- США отрезали Мадуро от валютных доходов
- Топ-10 лучших вузов мира по уровню трудоустройства выпускников
- Топ-10 крупнейших катастроф на шахтах в истории
- США обвинили Huawei в промышленном шпионаже
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Mitsubishi анонсировала новый и очень "злой" внедорожник
- Vesta Sport стала самой дорогой "Ладой" (цена - больше 1 млн!)
- Небольшой кроссовер Skoda Kamiq: первые изображения
- Представлен абсолютно новый Renault Clio
- Вот как будет выглядеть новый SsangYong Actyon!
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Секс полезен для здоровья. Но вот 5 вещей, которые этому мешают
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- 5 натуральных слабительных, которые отлично работают
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Инструкция: как согреться, когда на улице очень холодно
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Минздрав предупреждает: грипп наступает
- Сенатору Арашукову может грозить пожизненный срок
- Мошенники придумали новый способ выманивать деньги с банковских карт
Вести-Москва
-
Причастность к убийствам и хищениям: сенатора Арашукова обвиняют по трем статьям
- Сотрясение мозга после шутки учительницы: следователи начали проверку в Химках
- Дом Чехова в Мелихове открылся после реставрации
- Новый светофор создал хроническую пробку в центре Балашихи
- "Мосфильм" отмечает 95-летний юбилей
- Желтый уровень опасности: Москва покрывается ледяной глазурью
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Москву идет опасное потепление
- Недетские игры: чем занимал свой досуг экс-замглавы Росгеологии
- Чиновник Минэкологии украсил кабинет чучелом краснокнижной совы
- Ограничение госпитализации в Москве опровергли
- Король Малайзии и "Мисс Москва" разводятся