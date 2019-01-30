СКР планирует задержания ряда высокопоставленных газовиков Северного Кавказа

В Главном следственном управлении СКР продолжается расследование по уголовному делу в отношении члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и иных лиц.

Об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, подчеркнув, что СКР просит суд об аресте Рауфа Арашукова, обвиняемого по уголовным статьям "участие в преступном сообществе", "давление на свидетеля", "убийство".

Отмечается, что в рамках дела о хищении природного газа "Газпрома" планируется задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа — Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова.

Они подозреваются в том, что заключали договора на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. Затем похищали газ, продавая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет.

Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям.

Ранее сообщалось о том, что задержанный 30 января на рабочем месте Рауф Арашуков обвиняется том, что является заказчиком убийства в 2010 году зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента Карачаево-Черкесии. Его отец, Рауль Арашухов, также задержанный в тот же день, подозревается в соучастии в хищении природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей.