В Раменском хотят закрасить знаменитые расписные дома

Подмосковный город Раменское может навсегда лишиться своей визитной карточки. Местная достопримечательность — расписанные художниками многоэтажки попали под программу капитального ремонта. И, по мнению жителей, яркие фасады с уникальным дизайном хотят закрасить скучной однотонной краской.

Раскрашенные дома в Раменском уже более 10 лет считаются и одним из архитектурных чудес Подмосковья. Даже летчики, говорят, при заходе на аэродромы Жуковский и Домодедово специально делают над ними круг.

"Мы встревожены тем, что нашу красоту эту скоро уберут. О том, что здесь задуман капремонт, мне сказали мои друзья. Сейчас их хотят утеплить и все эти картины отсюда убрать", — встревожен Игорь Наймилов, соавтор проекта оформления домов.

По его словам, все начиналось как эксперимент: "Мы это все реализовали без компьютерных технологий , вручную измеряли расстояние между окнами".

"На каждый дом уходило по покраске от 2 до 4 недель. Это красилось бригадой альпинистов промышленных, то есть очень трудоемко, но естественно когда проект воплотился в жизнь, люди ахнули!" – говорит Денис Кожевников.

Результат — только в Раменском более 30 домов, украшенных полноценной живописью.

Лунная река, полет над радугой, осенний хуторок, ночной пейзаж — сами названия этих исполинских картин содержат то, чего так не хватает жителям городских многоэтажек. Увы, рукотворный квартал-галерея может вскоре исчезнуть, уступив место типовому серому безличию.

Проблема в том, что фасад дома после капремонта должен строго соответствовать колористическому паспорту. То есть — никаких художеств.

"Когда речь идет о покраске художественной — стоимость возрастает. Но, тем не менее, администрация нацелена на то чтобы сохранить ту покраску, которая на сегодняшний день есть", — поясняет Константин Андреев, представитель комитета по взаимодействию со СМИ администрации Раменского муниципального района.

В Раменской администрации сделали удивительное открытие — цветные дома весьма благотворно влияют на своих жителей. По словам психологов, этому есть научное подтверждение.

"Яркие цвета влияют на подсознание человека, опять же вырабатывается серотонин, который отвечает за то, что у человека идет прилив энергии. Меньше преступности в этом районе, меньше суицидов однозначно", — говорит Ирина Ковалева, психолог.

"В конце концов, для детей познавательно, потому что мы ходим, разбираем, что на каком доме нарисовано. Воздушный шар разглядывают, лодку. Всё это они разглядывают, рассматривают . — А если все это будет соответствовать колористическому паспорту? — Будет грустно, потому что серость", — рассказывает Алина Аванесянс.

Цена вопроса — около полутора миллионов рублей на каждое здание, сверх сметы. Впрочем, в областном фонде капремонта обещают подумать.

"Если на то будет решение жителей, мы сохраним всё либо в первоначальном виде, либо предложим какие-то новые формы решения", — сообщил Валерий Николов, генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Тем временем один из домов на улице Чугунова уже перекрашен согласно колористическому паспорту. Картины на нем больше нет. Жители Раменского просят сохранить хотя бы оставшиеся.