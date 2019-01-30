Оззи Осборн отменил европейский тур из-за болезни

70-летний рокер Оззи Осборн отменил грядущий тур по Европе из-за болезни. Музыкант признался, сначала ему казалось, что он просто простудился, но в итоге все оказалось гораздо серьезнее.

Врачи поставили основателю Black Sabbath диагноз "инфекция верхних дыхательных путей". По словам медиков, если Осборн не прекратит выступать на время болезни, у него может случиться воспаление легких.

Сам музыкант заявил, что в шоке от такой новости.

"Все мои планы рушатся с октября прошлого года", — написал он в "Фейсбуке".

Этой зимой Осборн должен был выступить в Британии, Ирландии, Италии, Испании, Германии, Швеции, Финляндии, Швейцарии вместе с группой Judas Priest.