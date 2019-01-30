Сенатор Арашуков арестован до 30 марта

Басманный суд Москвы принял решение отправить под арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова до 30 марта 2019 года.

Как сообщил корреспондент ВГТРК, сенатора доставили около 18 часов по московскому времени. Около часа Арашуков просидел в синем микроавтобусе ФСБ, а около 19.00 его завели в здание суда. При этом сенатор улыбался. Поместили его не в клетку, как это обычно бывает на заседаниях суда, а усадили за стол — рядом с адвокатами. Сзади сидели два сотрудника ФСБ.



Арашукова обвиняют в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Затем заседание суда продолжилось в закрытом режиме, об этом ходатайствовали адвокаты сенатора. По их заявлению, в адрес Арашукова "поступали угрозы с требованием признать себя виновным".

Рауф Арашуков был задержан 30 января — прямо во время пленарного заседания Совета Федерации.

Сегодня также был задержан отец Арашукова — Рауль. Ему инкриминируют создание организованного преступного сообщества и особо крупное мошенничество — хищение природного газа ПАО "Газпром".