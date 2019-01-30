ЕС не будет пересматривать условия выхода из него Великобритании

Евросоюз не будет пересматривать достигнутое 25 ноября Брюсселем и Лондоном соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества.

Как передает ТАСС, об этом руководитель ЕС Дональд Туск проинформировал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй.

Он подчеркнул, что соглашение о brexit окончательное и не подлежит пересмотру.