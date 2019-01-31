Владимир Путин встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном

Лидеры России и Молдавии обсудили торговлю между нашими странами. За 11 месяцев прошлого года взаимный товарооборот вырос почти на 30 процентов. Также речь зашла о миграции. По словам Додона, порядка 170 тысяч граждан Молдавии смогут воспользоваться миграционной амнистией, которую в начале этого года объявила Россия. Кроме того, президенты говорили о парламентских выборах, которые состоятся в Молдавии 24 февраля, отмечает телеканал "Россия 24".

"Нам, конечно, в России не безразлично, как будет сформирован парламент в Молдавии, имея в виду, что парламент формирует правительство страны, и от него в значительной степени зависит, как будут дальше развиваться российско-молдавские отношения", — заявил Владимир Путин.

"Институт президента не будет участвовать в избирательной кампании. Пусть партии там борются за парламентские мандаты, президент не будет участвовать", — заверил Игорь Додон, президент Молдавии.