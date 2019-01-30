Facebook попался на слежке за своими пользователями

Facebook оказался в центре шпионского скандала — соцсеть обвинили в том, что она следила за американскими подростками. В рамках различных исследовательских программ им предлагали установить на смартфоны приложение, которое получало доступ ко всем данным — от адресов и телефонов до фотографий, видео и даже паролей. Соцсеть утверждает, что обо всем предупреждала участников исследования, однако в Apple посчитали приложение незаконным и запретили его, сообщает телеканал "Россия 24".