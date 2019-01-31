Бурея: специалисты Минобороны заканчивают подрыв скальных пород

Около 50 тонн инженерных боеприпасов доставили вертолеты Ми-26 в район Бурейского водохранилища. Также подвозят взрывчатые вещества в труднодоступные места на снегоходах.

Военным необходимо совершить еще несколько подрывов, чтобы вода начала уходить. Тем временем, расчищают и выравнивают уже существующий канал с помощью двух бульдозеров и экскаватора. Работы ведутся в три смены. На данный момент уже удалось убрать около 80 тысяч кубических метров грунта и горной породы. Для функционирования канала нужно расчистить еще, как минимум, 10.

ЧП у Бурейского водохранилища произошло в декабре 2018, напоминает телеканал "Россия 24". Тогда скальный массив обрушился в водоем. Из-за этого во время весеннего половодья может затопить множество населенных пунктов и дорог. Чтобы это предотвратить, военные инженеры взрывают скальные породы.