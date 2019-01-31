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31 января 201906:58

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Тампу"

eurosport.com

За океаном состоялся матч очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Тампу-Бэй Лайтнинг". Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу "пингвинов".

В составе победителей двумя набранными очками отметился российский нападающий Евгений Малкин, который в обоих случаях становился ассистентом: сначала Фила Кесслеа, а затем Криса Летанга. По окончании матча уроженец Магнитогорска был признан третьей звездой матча.

Также у "пингвинов" забивали Райли Шихан и Сидни Кросби. У "молний" же отличались Джей Ти Миллер и Стивен Стэмкос, результативный пас которому отдал еще один россиянин Никита Кучеров.

Также отметим, что российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 18 бросков по своим воротам из 22. Михаил Сергачев првоель на льду 16 минут 32 секунды, но отличиться результативными действиями ему не удалось.

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