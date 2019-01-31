Контролер дала отпор вооруженному безбилетнику в московском метро

Москвич попытался использовать травматический пистолет в качестве проездного, но попасть в столичную подземку ему так и не удалось — контролер отказалась пускать "зайца". Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Молодой человек решил сэкономить, так что вместо билета он продемонстрировал контролеру у турникетов пистолет и потребовал пропустить его. Женщина, как можно судить по кадрам, переадресовала 24-летнего пассажира своему коллеге, а сама быстро сбегала за дежурившими в переходе полицейскими.

По возвращении она лично возглавила операцию по обезвреживанию безбилетника — на записи видно, как она толкает молодого человека к стене, где его принимают стражи порядка. После непродолжительной борьбы им удалось выбить травматический пистолет из рук и скрутить злоумышленника.

На какой станции и когда именно произошел этот инцидент, телеграм-канал "Следак шепнул" не уточняет. По факту произошедшего на молодого человека составили административный протокол.