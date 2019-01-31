Пресс-секретарь: Трампа избрали с Божьей помощью

Дональда Трампа избрали президентом США "с божьей помощью". Так считает пресс-секретарь главы Белого Дома Сара Сандерс, передает телеканал "Россия 24".

"Думаю, что Бог призывает всех нас к различным делам в различное время, и Он хотел, чтобы Дональд Трамп был избран президентом, поэтому он и стал им", — сказала Сандерс.

В интервью христианской телекомпании CBN она умудрилась связать эти слова с планами по выводу войск из Сирии.

По словам Сандерс, уход американских военных не приведет к дальнейшей резне христиан в Сирии. Она также попыталась защитить президента от критики. Якобы, те, кто считает шаги Трампа необдуманными — не понимают, насколько фундаментальны решения главы Белого дома.